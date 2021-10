Da quando è apparso sullo schermo, il numero di telefono di Squid Game è stato sommerso di chiamate, obbligando Netflix a correr ai ripari.

Nella popolare serie sudcoreana, destinata a diventare la più vista di sempre sulla piattaforma, gli aspiranti partecipanti ai giochi devono contattare un numero che viene loro offerto per poter entrare a far parte della competizione e sperare di vincere un’ingente somma di denaro che cambierà le loro vite.

In nove episodi, i giocatori rischiano il tutto per tutto pur di sopravvivere con un alto prezzo da pagare. Coloro che non superano le prove vengono infatti brutalmente uccisi.

Mentre i produttori di film e serie tv utilizzano numeri di telefono falsi, quello che appare in Squid Game appartiene a una persona reale, una donna sudcoreana che ha affermato di aver ricevuto migliaia di chiamate e messaggi di testo sul suo telefono, rendendole la vita difficile.

“Questo è un numero che uso da più di 10 anni, quindi sono piuttosto sorpresa. Ci sono più di 4.000 numeri che ho dovuto cancellare dal mio telefono”, ha detto l’imprenditrice al quotidiano sudcoreano Money Today.

All’inizio la donna non sapeva il perché fosse sommersa da tante chiamate, fino a quando un suo amico non le ha spiegato il motivo. “Alcuni burloni mi hanno perfino chiesto nel cuore della notte di volersi unire a Squid Game, prima di riattaccare”, ha proseguito la donna.

In una dichiarazione, Netflix ha chiesto ai fan di smettere di contattare il numero di telefono di Squid Game. “Insieme alla società di produzione, stiamo lavorando per risolvere questo problema, incluso il montaggio di scene con numeri di telefono ove necessario”, ha affermato la società.

La donna ha detto che era impossibile per lei cambiare il suo numero a causa dei contatti con i clienti. Si dice che abbia rifiutato offerte di risarcimento fino a 5 milioni di won, sebbene Netflix non abbia commentato le richieste di risarcimento.

Alla fine, la società di streaming ha risolto il problema modificando il numero di telefono. Così ogni volta che si prova a telefonare, si può ascoltare una voce automatica che dice: “Il numero che hai composto non è disponibile”.