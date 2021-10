Il finale di Bull 5 va in onda su Rai2 venerdì 8 ottobre, dalle 22.10, con l’ultimo episodio dal titolo Fidati di Me. Il procedural con protagonista Michael Weatherly (l’ex Tony DiNozzo di NCIS), affiancato da Freddy Rodríguez e Geneva Carr, giunge al termine della programmazione in chiaro su Rai2 con la stagione più recente della serie.

Il finale di Bull 5 è il sedicesimo episodio della stagione, anch’essa conclusa in anticipo a causa delle restrizioni che la pandemia da Covid-19 ha imposto a tutte le produzioni audiovisive lo scorso anno. L’ultimo episodio vede il protagonista Jason Bull alle prese con la difesa del procuratore distrettuale di Manhattan all’accusa di corruzione, circostanza che manda in crisi il suo rapporto con Izzy perché mette a repentaglio la campagna elettorale di Benny.

Ecco la trama del finale di Bull 5 in onda su Rai2 venerdì 8 ottobre, subito dopo l’ultimo episodio di NCIS 18.

Izzy mette i freni al matrimonio con Bull, dopo che quest’ultimo decide di difendere dalle accuse di corruzione il Procuratore Distrettuale di Manhattan, che Benny spera di sostituire.

Il finale di Bull 5, scritto da Pamela Wechsler con Travis Donnelly e diretto da Eric Stoltz, è solo un ponte verso nuovi episodi: la serie riprenderà con la sesta stagione, che ha appena debuttato negli Stati Uniti e arriverà in Italia presumibilmente la prossima primavera, sempre in chiaro su Rai2. Nel primo episodio di Bull 6, il protagonista vive il momento più drammatico della sua vita dopo il rapimento di sua figlia: insieme alla squadra TAC dovrà fare appello all’intera esperienza collettiva del team per identificare il rapitore e localizzare la bambina. Per Bull significherà dover costruire il profilo psicologico più importante della sua vita, quello di un sospetto che potrebbe essere collegato in qualche modo al suo passato.