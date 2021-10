Il finale di NCIS 18 arriva su Rai2 in prima visione assoluta venerdì 8 ottobre, con l’ultimo appuntamento con la serie per quanto riguarda gli episodi inediti. Regola 91 è il titolo del capitolo finale della stagione, che si conclude con soli 16 episodi a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus.

Il finale di NCIS 18 debutta in chiaro in Italia a pochi mesi di distanza dalla messa in onda negli Stati Uniti: si tratta della stagione terminata la scorsa primavera su CBS, che ha appena iniziato a programmare la stagione 19. Con l’episodio 18×16 si conclude su Rai2 la programmazione della seconda parte di NCIS 18, in onda dalla scorsa estate. Per gli episodi inediti di NCIS 19 su Rai2 bisognerà attendere la prossima primavera.

Il finale di NCIS 18 è ricco di sorprese: da un lato c’è la trama del serial killer che coinvolge Gibbs e la giornalista investigativa Marcie Warren (interpretata dalla moglie di Mark Harmon, la guest star Pam Dawber), dall’altro quella che coinvolge l’agente speciale dell’NCIS Ellie Bishop, con una rivelazione scioccante che emerge dal suo passato che avrà delle conseguenze importanti sul suo futuro professionale e personale. C’è anche un momento di tenerezza tra due personaggi che era molto atteso dal pubblico da diverse stagioni, una parentesi che matura in un contesto eclatante. Inoltre la serie registra l’ennesimo addio in questo finale di stagione, dopo quello al personaggio di Jack Sloane (con l’uscita di scena di Maria Bello) già avvenuto nella prima parte, e una conclusione aperta che lascia molti dubbi sul futuro di Gibbs.

Ecco la trama del finale di NCIS 18 in onda su Rai2 l’8 ottobre alle 21.20.

La squadra si adopera per scagionare Bishop dall’accusa di aver utilizzato metodi discutibili in un’operazione condotta dieci anni prima dall’NSA per catturare un leader di Al-Qaeda.

Il finale di NCIS 18 è seguito su Rai2 dall’ultimo episodio di Bull 5. La programmazione dei due procedural di CBS si conclude questa settimana per lasciare il posto ad altre prime visioni su Rai2: dal 15 ottobre andranno in onda due medical drama, The Good Doctor con i nuovi episodi della quarta stagione e The Resident con la terza stagione.