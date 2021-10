Ermal Meta in tour nei teatri nel 2022: lo annuncia l’artista oggi sui social. La tournée teatrale sostituisce quella inizialmente prevista nei palasport di tutta la penisola. I fan in possesso dei biglietti possono confermare la loro partecipazione nei teatri seguendo la procedura indicata in fondo a questo articolo.

“Sognavo da tempo di potervi riabbracciare e in questo momento voglio solo tornare a suonare”, scrive Ermal Meta sui social spiegando che per il momento non ci sarà modo di tenere i concerti nei palazzetti.

Dopo la comunicazione del CTS sulla possibilità di riportare nuovamente la capienza dei teatri al 100%, Ermal Meta opta, intanto, per una tournée teatrale che partirà a febbraio e proseguirà per tutto il mese di marzo del prossimo anno.

“Al posto dei palazzetti farò un tour nei teatri dove la capienza è al 100%. Insieme creeremo qualcosa di speciale, io ho già iniziato…. non voglio più rimandare”, le sue parole su Instagram e su Facebook nell’annunciare le attese date del ritorno dal vivo.

Ermal Meta in tour nei teatri nel 2022 toccherà diverse città italiane. Il tour inizierà da Jesolo il 26 febbraio per far tappa a Milano per due appuntamenti il 2 e il 3 marzo al Teatro Lirico. Il 6 e il 7 marzo l’artista sarà al Teatro Colosseo di Torino e il 15 marzo a Bologna.



Il 18 marzo è atteso a Firenze per un live alla Tuscany Hall in replica il 23 marzo. Il 27 marzo suonerà all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 29 marzo al Teatro Team di Bari.

26 Feb • Jesolo • Pala Invent

02 Mar • Milano • Teatro Lirico

03 Mar• Milano • Teatro Lirico

06 Mar • Torino • Teatro Colosseo

07 Mar • Torino • Teatro Colosseo

15 Mar • Bologna • Europauditorium

18 Mar • Firenze • Tuscany Hall

23 Mar • Firenze • Tuscany Hall

27 Mar • Roma • Auditorium Parco Della Musica

29 Mar • Bari • Teatro Team

Come partecipare se in possesso dei biglietti per i palasport

Per partecipare agli spettacoli nei teatri tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/ermal-meta-2022/ a partire dal 20 ottobre 2021 alle ore 11.00.

Ulteriori informazioni assistenzaEM@friendsandpartners.it



Saranno disponibili ulteriori biglietti per gli spettacoli nei teatri sempre a partire dal 20 ottobre.