C’è un cambio di rotta da parte di Gamestop per quanto concerne gli acquisti online presso il suo store, che per forza di cose avrà degli effetti anche sulla disponibilità PS5 nelle prossime settimane. Dopo aver preso atto che la situazione generale difficilmente migliorerà nei prossimi otto mesi con la produzione della console Sony, secondo quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi con altro articolo, farete meglio ad appuntare le informazioni di oggi per essere pronto al momento giusto.

Prepariamoci a nuove disponibilità PS5 con le novità Gamestop

Quanto emerso nelle ultime ore coinvolge inevitabilmente anche la disponibilità PS5, in quanto lo store in questione da sempre è tra i più attivi nel garantire scorte al pubblico italiano al prezzo di listino. Come annunciato tramite post Facebook, più in particolare, a partire dal prossimo 11 ottobre per acquistare online sul sito sarà necessario essere registrati al programma loyalty GS+. Successivamente, chi vuole andare fino in fondo dovrà anche verificare il proprio account.

Ecco perché nel caso in cui si vogliano sfruttare nuove disponibilità PS5, sarà importante seguire le istruzioni ufficiali fornite di recente da Gamestop. Ad esempio, potrete entrare nella pagina di login, a questo indirizzo. Successivamente, sarà necessario selezionare la voce “Rispedire email di verifica“. Infine, una volta ricevuta la mail, non dovrete fare altro che cliccare il link e seguire tutti i passaggi che verranno forniti in automatico. Dalla prossima settimana, senza questi step, non potrete acquistare online, ma al contempo verrà garantito uno sconto del 10%.

Insomma, fate molta attenzione alla questione disponibilità PS5 nelle prossime settimane, ma al contempo cercate di farvi trovare pronti ai cambiamenti concepiti dai singoli store. Soprattutto quelli che, tendenzialmente, garantiscono nuove scorte con maggiore frequenza, come nel caso di Gamestop. Tutto chiaro su quello che va fatto nei prossimi giorni? Fateci sapere.