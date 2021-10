Nuovo cambio di palinsesto per Amici di Maria De Filippi che non andrà in onda domenica 10 ottobre. Inizialmente previsto per il sabato pomeriggio, Amici quest’anno ha sperimentato la fascia pomeridiana della domenica lasciando il tradizionale sesto giorno della settimana.

Adesso un nuovo cambio di palinsesto sposta il talent show Mediaset al lunedì pomeriggio, ma è un’eccezione.

Per far spazio alla Nation League, che questa settimana determinerà il terzo e quarto posto, l’appuntamento con la classe di Maria De Filippi è posticipato e si terrà nel pomeriggio di lunedì 11 ottobre, sostituendo in via del tutto eccezionale la puntata di Uomini E Donne.

Il programma lascerà il posto alla Nazionale Italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini, il cui match è atteso alle ore 15.00. La domenica pomeriggio, Canale 5 proporrà anche, a copertura della fascia pomeridiana precedente e successiva, Beautiful, Una Vita, Love is in the air e Inga Lindstrom – Nella Tua Vita.

Il pomeriggio di Canale 5 di domenica 10 ottobre sarà interamente dedicato al calcio. Slitta anche Verissimo, che rinuncia ad andare in onda e dà appuntamento al pubblico da casa per il prossimo weekend con il doppio appuntamento di sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Domenica prossimo vedremo anche Amici di Maria De Filippi nella sua nuova collocazione dell’edizione 2021: la puntata del lunedì pomeriggio sarà infatti una sola, necessaria esclusivamente per lasciare spazio alla Nazionale Italiana di Calcio.

L’appuntamento è quindi fissato per lunedì 11 ottobre con le nuove sfide dei concorrenti determinati a guadagnare o mantenere la maglia della scuola. Attesa per lunedì 11 ottobre anche una sfida particolare per Luca D’Alessio: il figlio di Gigi D’Alessio ha ricevuto un provvedimento disciplinare e sarà posto in sfida, chiamato a difendere il suo banco. Ce la farà LDA a vincere e a rimanere nel programma?