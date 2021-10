A X Factor 2021 si sono già svolti i Bootcamp di Manuel Agnelli e Mika; giovedì prossimo vedremo quelli di Emma ed Hell Raton che dovranno sceglier i concorrenti dei rispettivi team da portare agli Home Visit e quelli da eliminare senza possibilità di ripescaggio.

Per Manuel Agnelli e Mika è stato il tempo di costruire la propria squadra attraverso il temuto gioco delle sedie. Ognuno di loro aveva a disposizione 5 sedute e 12 concorrenti: 5 da portare avanti e 7 da eliminare.

A loro la gestione delle fatidiche cinque sedie tra i 12 scelti durante le audizioni sulla base del criterio del percorso artistico e senza alcuna limitazione data dal sesso o dall’età e con dentro sia solisti che band. Quest’anno X Factor ha infatti abolito le categorie per lasciare ampio spazio ai giudici nella gestione delle quattro squadre.

Il Bootcamp di Manuel Agnelli

Pe Manuel Agnelli passano il secondo step di selezione e accedono agli Home Visit:



Phil Reynolds, che ai Bootcamp ha portato un’intensa rivisitazione di Girl Just Wanna Have Fun di Cindy Lauper;

i Mutonia, che hanno proposto una versione più rock di Rumour Has It di Adele;

Ava, che con l’inedito Ritual ha sorpreso tutti;

i Bengala Fire, con l’energica cover dei Fontaines DC Televised Mind;

Erio, che ha fatto commuovere Agnelli con l’inedito dal titolo Amore Vero.

Il Bootcamp di Mika

Per Mika, superano i Bootcamp e passano agli Home Visit questi concorrenti:

il duo teatrale Mombao, che ha portato in scena l’inedito ipnotico In A Dance;

Fellow, con la toccante cover di Till Forever Falls Apart di Finneas;

Nika Paris, che ha portato la sua personalissima rivisitazione di Flou di Angèle;

Karma con il suo brano Can’t Help But Wonder (Cry), scritto per una ragazza incontrata a Londra;

la band Westfalia, che a causa delle norme anti-covid non si è potuta esibire nello stesso momento degli altri concorrenti; ha portato sul palco Levitating di Dua Lipa.