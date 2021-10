La distribuzione di Windows 11 è finalmente partita, ed i primi problemi iniziano a manifestarsi. Gli ultimi segnalati (di cui potrete tenere traccia in questa pagina) riguarda i PC che utilizzano alcuni processori AMD Ryzen, che pesano sulle prestazioni con i giochi impiegati negli eSport, suscettibili ai tempi di accesso al sottosistema della memoria (un calo compreso tra il 3 ed il 5%, fino a raggiungere un 10, 10% con i giochi usati negli eSport). Microsoft e AMD sono al corrente del disturbo, e già a lavoro per cercare di migliorare la situazione.

Non c’è una lista completa dei giochi in questione, ma tra questi ci sono sicuramente CS:GO. Dota 2, League of Legends, Overwatch e Call of Duty. Tenete anche presente che il calo delle prestazioni potrebbe rendersi evidente con applicazioni più relative alle performance di uno o più sezioni della CPU. AMD non ha fatto sapere quali CPU Ryzen sembrano soffrire del problema, anche se il calo prestazionale pare riguardare i processori con oltre 8 core e TDP superiore ai 65W. Le due società stanno lavorando congiuntamente per risolvere il disturbo attraverso il rilascio di patch dedicate entro la fine del mese.

Potreste aspettare prima di aggiornare a Windows 11 i vostri PC con processori AMD Ryzen, oppure farlo lo stesso pur essendo coscienti del possibile calo delle prestazioni, per poi risolvere, si spera in tempi brevi, tramite l’installazione delle patch di cui sopra (la decisione è solo vostra, ma almeno adesso sapere a cosa potreste andare incontro aggiornando adesso, sempre che il vostro PC sia effettivamente coinvolto). Speriamo di essere stati chiari e di avervi messo nelle condizioni di decidere in piena consapevolezza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.