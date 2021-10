Abbiamo letto bene: è in programma una reunion delle t.A.t.u.. Eravamo rimasti a Not Gonna Get Us, All The Things She Said e All About Us, ma nelle ultime ore è arrivata la notizia bomba sganciata dalle dirette interessate.

La fine delle t.A.t.u.

Il duo pop russo si era sciolto nel 2014 dopo la pubblicazione del sesto album Waste Management (2009) a causa di divergenze internet. Lena Katina e Julia Volkova, tuttavia, avevano fatto in tempo a lasciare un segno indelebile nel mondo del pop degli ultimi 20 anni. Con il video ufficiale di All The Things She Said le t.A.t.u. avevano lanciato un forte messaggio a favore della comunità LGBT, con il risultato prevedibile di scandalizzare una parte dell’opinione pubblica. Nel video, infatti, Lena e Julia si baciavano di fronte a un gruppo di persone indignate.

Una chiara mossa di marketing, come si scoprì negli anni, studiata a tavolino dal manager Ivan Šapovalov. Le due cantanti, infatti, non erano affatto omosessuali e nel 2014 fece discutere un commento di Julia Volkova in televisione: “Non vorrei mai un figlio fro**o”. La fine di un progetto che il manager voleva spingere al massimo con il solo intento di scandalizzare: “Passava il suo tempo pensando a come dare scandalo invece di pianificare il nostro lavoro artistico”.

La reunion delle t.A.t.u. nel 2022

A sganciare la bomba è Lena Katina su Instagram, con un video messaggio che non lascia spazio ad equivoci: “Il comeback delle t.A.T.u. sarà nella primavera del 2022!”. Lena, inoltre, ha chiesto ai follower se avessero preferenze su eventuali ospiti sul palco.

Come si svolgerà la reunion delle t.A.t.u.? Ancora non è dato saperlo, e per il momento sui social di Julia Volkova non troviamo altro che selfie e nessun riferimento al progetto. Si resta in attesa, dunque, di un’ufficialità che potrebbe arrivare prossimamente.