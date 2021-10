Red Hot Chili Peppers a Firenze Rocks nel 2022. Si esibiranno al festival organizzato da Live Nation nella data di sabato 18 giugno.

Dopo Muse, Metallica e Green Day l’organizzazione annuncia la riconferma dei Red Hot Chili Peppers nella giornata di sabato 18 giugno 2022. Con la riconferma della band è completata la line-up degli headliner dei quattro giorni di Firenze Rocks alla Visarno Arena di Firenze.

Il festival è sospeso dal 2020 a causa della pandemia covid-19. Sia nell’estate del 2020 che nell’estate 2021, Firenze Rocks non si è svolto. I concerti dei 2020 sono stati inizialmente riprogrammati al 2021 e poi al 2022.

I biglietti precedentemente acquistati per lo show previsto nel 2020 (12 giugno), poi posticipato nel 2021 (16 giugno), restano validi per la giornata del 18 giugno 2022 e consentirà ai fan di assistere all’unica tappa italiana della tournée mondiale della band statunitense che l’anno prossimo tornerà in concerto in tutta Europa con la formazione al completo.

Il tour 2022 segna infatti il ritorno nel gruppo dello storico chitarrista John Frusciante, oltre a essere il primo tour negli stadi USA. In scaletta per i Red Hot Chili Peppers tutte le più grandi hit della loro intera carriera, oltre che le nuove canzoni del prossimo album di inediti in corso di lavorazione.

Nella stessa giornata e sullo stesso palco al Firenze Rocks si esibirà A$AP Rocky, rapper statunitense che nella sua carriera ha ottenuto oltre 7,8 miliardi di stream; i suoi video musicali hanno raggiunto la cifra record di 1,9 miliardi di visualizzazioni combinate su YouTube.

Già confermati gli altri headliner di Firenze Rocks 2022. Sul palco vedremo i Green Day, confermati come headliner della giornata di apertura del 16 giugno 2022. Nella seconda giornata ci saranno i Muse, attesi a Firenze per l’evento di venerdì 17 giugno, nella quarta serata si esibiranno i Metallica, il cui show è atteso per domenica 19 giugno.

All’appello mancava lo spettacolo principale della terza serata, oggi finalmente confermato in via ufficiale. Sul palco i fan vedranno finalmente il concerto dei Red Hot Chili Peppers.