Arriva Private Eyes 4 su Rai4, coi nuovi episodi in prima tv in chiaro: i detective Shadow ed Everett tornano dal 7 ottobre, ogni giovedì alle 21.20, con la quarta stagione in prima visione.

Private Eyes 4 debutta su Rai4 dopo la messa in onda in anteprima su Fox: il canale 21 del digitale terrestre trasmetterà 3 episodi a settimana, ogni giovedì in prima serata.

Private Eyes 4 riporta su Rai4 i detective partner Matt Shade, detto Shadow, e Angie Everett: lui è una star mancata dell’hockey su ghiaccio, reinventatosi poliziotto dopo una lunga depressione seguita al divorzio da sua moglie, lei è un’investigatrice privata che ha ereditato da suo padre uno studio di investigazioni. La loro improbabile collaborazione risulta efficace nel risolvere casi ricchi di pathos, mentre entrambi sono impegnati a scoprire cosa vogliono realmente dalla vita.

In Private Eyes 4, oltre ai singoli casi di puntata che riguardano perlopiù omicidi e persone scomparse, la coppia Shade/Everett conoscerà anche le dinamiche del mondo del cinema, quando l’attrice Willow Maitland (la new entry Elyse Levesque) chiederà a Matt Shade di poterlo seguire nei suoi casi per prepararsi ad un ruolo da detective che poterà sul grande schermo.

Private Eyes 4 è il capitolo più recente della serie investigativa/poliziesca dai toni leggeri della commedia creata da Tim Kilby e Shelley Eriksen, basata sul romanzo di G.B. Joyce The Code. La sua discreta fortuna è dovuta anche alla chimica tra i due interpreti, l’indimenticato Brandon di Beverly Hills 90210 Jason Priestley e Cindy Sampson, nota al pubblico televisivo per aver partecipato a serie di culto come Supernatural, Rookie Blue e Being Human.

Ecco le trame dei primi tre episodi di Private Eyes 4 in onda su Rai4 il 7 ottobre, dalle 21.10.

Complotto di Famiglia

Shade e Angie accorrono alla chiamata di un uomo molto ricco, che si è convinto che qualcuno dei suoi molti rivali stia attentando alla sua vita.

Rapina a Mano Armata

Come padrone di un camion-ristorante, Don e’ il primo sospettato per una grave rapina avvenuta vicino a dove si trova il suo locale, in un negozio di alimentari.

La Donna Misteriosa