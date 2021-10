Registriamo la prima vera occasione di ottobre per gli amanti del fitness tracker maggiormente di moda: il prezzo Xiaomi Mi Band 6 su Amazon scende decisamente sotto i 40 euro. La promozione è ora attiva sul noto store come “Amazon’s Choice” appunto e potrebbe non durare a molto, vista la costante domanda del dispositivo, sempre tra i best seller di categoria.

Il calo di prezzo Xiaomi Mi Band 6 su Amazon è nuovamente significativo. Dopo un lungo periodo in cui è stato davvero difficile trovare il dispositivo ad un costo inferiore ai 40 euro, ora per avere la soluzione hi-tech non andranno sborsati più di 37,90 euro. Stiamo parlando della versione italiana del modello nella sua versione più classica, ossia con il cinturino nero ma estremamente versatile.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

L’aspetto più interessante della promozione attuale è pure che la Xiaomi Mi Band 6 su Amazon presenta ora pure la disponibilità immediata alla consegna. In passato invece, in presenza di forti sconti, ci si è dovuti accontentare di spedizioni a rilento. Acquistando invece oggi il dispositivo sarà possibile averlo a casa o in ufficio anche domani, a patto di essere clienti Prime, questo è chiaro.

Il forte calo di prezzo della Xiaomi Mi Band 6 su Amazon può essere di certo collegato ad un evento in arrivo nei prossimo giorni. Dal prossimo 15 ottobre, la variante del fitness tracker con supporto NFC e con l’integrazione dell’assistente vocale Alexa sarà in vendita proprio sul noto store. Per incentivare dunque l’acquisto del modello meno accessoriato, il popolare e-commerce punta alle sue promozioni più allettanti. A chi non interessano i benefit dell’esemplare in arrivo in Italia dunque, l’occasione non mancherà per fare un buon affare e utilizzare subito l’accessorio per la sua attività sportiva e per il benessere di tutti i giorni. L’importante sarà non farsi sfuggire una delle unità messe ora a disposizione.