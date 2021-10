La novità dei messaggi effimeri WhatsApp si concretizza anche sugli smartphone Android con tutte le opzioni previste per far scomparire i messaggi dopo un tempo prestabilito. Dopo il passo in avanti compiuto solo pochi giorni fa per gli utenti iOS e dunque per i possessori di iPhone, l’ultimo cambiamento è a disposizione anche dei beta tester che scaricano gli aggiornamenti del servizio di messaggistica dal Play Store. La specifica versione ora più avanzata è quella siglata come la 2.21.21.3.

Quali sono le novità ora previste per i messaggi effimeri WhatsApp? Viene ora garantita la possibilità agli utenti di impostare che i messaggi scompaiono dalle chat in automatico non solo dopo 7 giorni ma anche dopo 24 ore o addirittura 90 giorni (in pratica 3 mesi). Le opzioni sono dunque molteplici e saranno tutte testabili direttamente dalle Impostazioni del servizio, nella sezione chat.

Sempre tra le novità legate ai messaggi effimeri WhatsApp e messe a disposizione dei tester Android in queste ore, c’è quella relativa alle nuove chat con i contatti. Gli utenti potranno scegliere se impostare o meno che tutte le nuove conversazioni del servizio godano della funzione in automatico, dunque con ogni nota e contenuto pronto a scomparire dopo 24 ore, 7 giorni o anche 90 giorni.

Naturalmente la scelta dei messaggi WhatsApp effimeri non sarà mai obbligata per chi utilizza l’app. Semplicemente si potrà disattivare l’opzione e dunque non permettere che nulla scompaia dopo un determinato lasso di tempo. Peccato, tuttavia, non approfittare della novità che aiuterà di certo a fare ordine nelle conversazioni in modo automatico e senza sforzo. Per il rilascio della funzione definitiva per tutti gli utenti Android come iOS, potrebbero dover essere necessarie ancora alcune settimane: attenderemo l’aggiornamento dedicato e ufficiale sul Play Store e sull’App Store di Apple per testare la novità pure nella sua versione definitiva e completa, senza possibilità di errori.