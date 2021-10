Quella che ci attende questa sera è una mini maratona di Chicago Med 5. Italia1 ha deciso di premere il piede sull’acceleratore in vista del finale di stagione del prossimo 14 ottobre e per questo, a partire dalle 21.20 circa di oggi, 7 ottobre, ad andare in onda saranno ben quattro episodi. Cambia in corso la programmazione della serie di Dick Wolf che giovedì prossimo allieterà il pubblico con un finale al cardiopalma.

ATTENZIONE SPOILER!

Proprio nel finale di stagione di Chicago Med 5, Crockett viene accusato di omicidio dalla polizia di New Orleans mentre si occupa della salute di un bambino. Natalie riesce a dimostrare la sua innocenza e a evitargli l’arresto mentre Will affronta un caso di frode assicurativa e l’ambiguo comportamento di Hannah. Ethan va al lavoro sul campo e si imbatte in un giovane rapinatore che come lui ha fatto delle scelte sbagliate alle quali potrebbe rimediare, cos’altro succederà negli ultimi quattro episodi della serie?

Prima di scoprirlo ci tocca capire cosa succederà nella maratona di Chicago Med 5 in onda oggi con gli episodi dal titolo Il dolore è per i vivi, Non sarà per sempre, Non ti farò del male e Nessuno mi può giudicare in cui due fratellini in condizioni critiche vengono portati in ospedale dai genitori mentre la dottoressa Manning è sospettosa riguardo alla mancanza di reazioni di una madre che sta affrontando la sofferenza del figlio.

Intanto, Xavier, un ragazzino in stato vegetativo in seguito ad un incidente, viene visitato dalla Curry e dal Dr Lanik e proprio la prima si accorge che i suoi arti rispondono agli stimoli e chiede consulto al Dr Charles, facendo arrabbiare il suo collega: il piccolo è affetto da catatonia, un disturbo neuropsichiatrico che porta alla paralisi?

Negli ultimi due episodi della serata di Chicago Med 5, Natalie e il dottor Charles si occupano di un attore che finge di essere il padre di una bambina e preferisce avvelenarsi piuttosto che dirle la verità. Il dottor Charles incontra una sua vecchia paziente affetta da schizofrenia, ma lo psichiatra si concentra sulle difficoltà di sua madre ad accettare la malattia, come finirà?