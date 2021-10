La nuova serie di Damian Lewis è già in produzione: a pochi giorni dall’annuncio a sorpresa del suo addio a Billions, che segna uno spartiacque clamoroso per la serie di ShowTime, l’interprete britannico è già passato ad una nuova avventura professionale nel Regno Unito. Evidentemente, tra i motivi della sua scelta di abbandonare lo storico personaggio di Bobby Axelrod impersonato per cinque stagioni c’era anche questo nuovo progetto.

La nuova serie di Damian Lewis si intitola A Spy Among Friends: si tratta di una miniserie in sei parti, creata dal produttore di Homeland Alexander Cary e basata sul romanzo Spy, inserito tra i best-seller dal New York Times. L’ex protagonista di Billions reciterà nuovamente al fianco di Guy Pearce (già visto di recente nella miniserie HBO Omicidio a Easttown), in questa co-produzione delle piattaforme BritBox e Spectrum, diretta dal vincitore del BAFTA Nick Murphy (Save Me) e prodotta dal premio BAFTA Chrissy Skinns (Elizabeth is Missing).

La trama della nuova serie di Damian Lewis è incentrata sull’amicizia tra le spie Nicholas Elliot (interpretato da Lewis) e Kim Philby (Pearce). Secondo l’autore del romanzo Spy è la storia di “un’amicizia che ha portato alla distruzione dell’intelligence britannica e americana al culmine della Guerra Fredda e ha plasmato il terreno di gioco per la pericolosa partita contro la Russia che stiamo ancora cercando di vincere oggi“.

Le riprese della nuova serie di Damian Lewis sono appena iniziate, in concomitanza con l’ultimo episodio dell’attore in Billions e l’annuncio che non sarà nel cast della sesta stagione. Per Lewis e Pearce si tratta di una reunion, visto che hanno già lavorato insieme nella premiata serie Homeland, con lo stesso produttore Alexander Cary. Il debutto di A Spy Among Friends è previsto nel 2022, in anteprima nel Regno Unito e successivamente in autunno negli Stati Uniti.