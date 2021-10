Il creatore di Midnight Mass e Hill House, Mike Flanagan, espande il suo universo horror con una nuova serie, basata su La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe. Il progetto sarà sempre prodotto e destinato per Netflix.

Flanagan svilupperà un’altra serie limitata, sul modello delle sopra citate, che attingerà a più opere dello scrittore di Boston, anche se il titolo scelto sarà quello del racconto del terrore di Poe del 1839. Anche stavolta la protagonista è una casa nelle cui pareti si nasconde un male misterioso. Non basterà la razionalità del protagonista, trascinato in casa Usher dal suo amico d’infanzia, a risolvere l’enigma.

La caduta della casa degli Usher è la quinta serie di Flanagan per Netflix, dopo The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e The Midnight Club, di prossima uscita.

Il progetto dai racconti di Poe sarà composto da otto episodi, quattro dei quali diretti da Flanagan, mentre il suo fidato collaboratore Michael Fimognari supervisionerà la regia degli altri quattro. I due hanno lavorato insieme nella serie Hill House e nei film Doctor Sleep, Ouija: Le origini del Male e Oculus. Netflix non ha annunciato una data di uscita per La caduta della casa degli Usher.

Midnight Mass ha debuttato sulla piattaforma lo scorso 24 settembre, risultando uno dei titoli più visti e richiesti in streaming. La serie segue una comunità remota improvvisamente risvegliata da un grande fervore religioso con l’arrivo del carismatico prete, Padre Paul. La sua presenza scatena diversi eventi di natura soprannaturali, non necessariamente benevoli. Il finale semi-aperto lascia sperare a un possibile seguito per la storia, ma Mike Flanagan non si è sbilanciato sul significato di quell’ultima scena.

Vista l’ambiguità del finale, Midnight Mass 2 è ancora un’incognita. La serie potrebbe infatti seguire il filone antologico come quello di The Haunting, saga horror dello stesso Flanagan e divisa in due stagioni indipendenti l’una dall’altra.