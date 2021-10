All’evento IEO organizzato presso il Teatro Manzoni di Milano Jovanotti parla del tumore della figlia. Per l’occasione Lorenzo Cherubini si è presentato con la sua chitarra e ha eseguito anche due brani storici.

Questa mattina l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) ha tenuto l’incontro IEO Per Le Donne in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. La figlia di Jovanotti, la 22enne Teresa, l’anno scorso ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin e per questo Lorenzo era sparito a lungo dai social per occuparsi delle sue cure. Dopo 6 mesi di terapia sua figlia è guarita, e dopo il lieto finale il cantautore romano ha ringraziato i medici che l’hanno curata.

Questa mattina Jovanotti ha raccontato la sua esperienza:

“Mia figlia si era accorta di avere un linfonodo che le faceva male. È iniziata un’avventura che è durata dall’estate scorsa per sei mesi difficili che si sono conclusi bene. Ora la malattia è scomparsa e Teresa ha ripreso la sua scuola”.

Con queste parole, inoltre, ha raccontato il coraggio di sua moglie e sua figlia:

“Mia moglie e Teresa hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Pensavo di essere io quello forte del gruppo e invece mi sono accorto che avevo le gambe che cedevano”.

L’esibizione

Al termine del suo intervento e prima di lasciare la parola agli altri invitati, Jovanotti si è esibito con due classici: Bella e Chiaro Di Luna, il primo estratto da Lorenzo 1997 – L’Albero e il secondo da Oh, Vita! (2017). Bella è stata eseguita anche durante il Jova Beach Party poco dopo la morte di Nadia Toffa alla quale Lorenzo Cherubini ha dedicato il brano.

Nelle ultime ore Jovanotti ha annunciato una collaborazione con Enzo Avitabile sulla quale non ha fornito dettagli, ma ha parlato di “un viaggio bellissimo” che probabilmente farà parte del “grande progetto“ di cui scopriremo il nome nel 2022. L’ultima collaborazione di Lorenzo è L’Allegria, scritta per Gianni Morandi che ci ha messo la voce.

Mentre Jovanotti parla del tumore della figlia, la voce è quella di un padre che ha vinto insieme alla sua Teresa una battaglia contro un mostro, uscendone vincitore e con l’orgoglio di poterlo raccontare.