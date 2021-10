Jovanotti ed Enzo Avitabile a lavoro insieme, su nuova musica. Lo comunica lo stesso Jovanotti sui social condividendo una foto in compagnia del collega italiano.

Jovanotti ed Enzo Avitabile stanno lavorando insieme, questo è quello che emerge dalle parole di Lorenzo su Instagram nel condividere l’emozione di una collaborazione con Avitabile.

“Fare musica con Enzo Avitabile è un viaggio bellissimo. Oggi registriamo i battiti dei nostri cuori”, il messaggio di Jovanotti nelle scorse ore. Era già noto che Jovanotti stesse lavorando a nuova musica ma sulle eventuali collaborazioni nei nuovi inediti c’era il massimo riserbo. Oggi è lo stesso cantante a svelare qualche dettaglio in più sui lavori in studio e a condividere ciò che sta per prendere vita in una canzone: una collaborazione con Enzo Avitabile.

Non si conosce la natura della collaborazione. Ciò che è noto è che i due siano a lavoro insieme su un nuovo progetto inedito a proposito del quale Lorenzo dice solo: “Poi vi racconto”. La curiosità è tanta ma bisognerà attendere tempi migliori per conoscere i dettagli sul progetto. E non solo.

Negli scorsi giorni, Jovanotti ha anche lasciato intuire che il prossimo anno tornerà dal vivo. Lo attende il palco per un progetto colossale al pari del Jovi Beach Party ma tutto è ancora da confermare. Era l’inizio del mese di settembre quando Jovanotti accennava ad un “grande progetto” in fase di organizzazione per il 2022.

“Ve lo racconterò solo quando avremo la sicurezza di poterlo realizzare al cento per cento e come si deve. L’idea di costruire delle feste incredibili con ospiti amici italiani e internazionali a condividere l’esperienza della musica selvatica mi accelera il battito solo a pensarci”, scriveva ricordando le grandi emozioni del suo tour sulle spiega italiane.