Arrivano ulteriori indicazioni su quando ci sarà il Black Friday 2021 in Italia, questa volta in relazione ad uno store come Euronics, dopo le informazioni generiche che vi abbiamo fornito nei giorni scorsi. In sostanza, abbiamo un motivo in più per soffermarci nuovamente su un appuntamento che qui in Italia è già molto atteso, anche perché lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid ha avuto decisamente meno risalto rispetto ai nostri standard. Proviamo a fare il punto della situazione con quanto raccolto fino a questo momento.

Annuncio su quando ci sarà il Black Friday 2021 di Euronics

Cosa ci dice Euronics al momento? In realtà, lo store ha già pubblicato una specifica pagina web, in cui troverete dettagli molto interessanti sul Black Friday 2021. In primo luogo, ci conferma quando ci sarà, considerando il fatto che l’appuntamento è stato fissato anche in questo caso il prossimo 26 novembre. Vale a dire il venerdì successivo al quarto giovedì di novembre, come vuole la tradizione. In seconda istanza, sappiamo già che il rivenditore si concentrerà su televisori, elettrodomestici e giocattoli.

Nonostante si sappia già quando ci sarà il Black Friday 2021 con Euronics e al netto dei tempi attesa che ammontano ad oltre un mese e mezzo, nella suddetta pagina viene consigliato agli utenti di recarsi al più presto presso un punto vendita sul territorio. In questo modo, infatti, sarà possibile prendere le misure del prossimo frigorifero che decideremo di acquistare. In alternativa, prima dell’evento di fine novembre sarà possibile testare la leggerezza di un tablet o un computer portatile. Insomma, consigli per essere pronti al momento giusto.

Inutile dire che vi faremo sapere appena avremo ulteriori indicazioni da Euronics, a proposito del Black Friday 2021. Preparatevi, perché quest’anno le offerte saranno molto interessanti coi vari store che si daranno battaglia.