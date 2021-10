Il brand Amazfit dell’azienda cinese Huami, produttrice di smartwatch e fitness-tracker, si prepara per il lancio in tutto il mondo di nuovi wearable. Questa volta l’evento è programmato per lunedì 11 ottobre 2021, e in questa data verrà finalmente svelato l’esclusivo GTS 3, ossia il successore del GTS 2 proclamato un anno fa o poco più. Insieme a questo dispositivo, probabilmente, sarà annunciata anche la variante Amazfit GTR 3 Pro, in seguito ad un presunto render pubblicato tramite un tweet dal leaker @passionategeekz, che ne svelerebbe il design. Vediamo insieme i dettagli, il presunto design e le caratteristiche tecniche del wereable.

Dalle immagini rendering pubblicate in Rete, il nuovo Amazfit GTR 3 Pro di Zepp possiederà una funzione all-in-one in grado di misurare, con un semplice tap, tutti i parametri vitali in contemporanea come: frequenza cardiaca, livelli di stress, frequenza respiratoria e livelli di SpO2. Inoltre, l’azienda Huami ha svelato che all’interno dell’orologio intelligente troveremo un sensore ottico per il bio-tracking a 6 canali, capace di eseguire rilevamenti ad elevata precisione. Il dispositivo, come confermano i render, dovrebbe giungere sul mercato globale nelle colorazioni Black e Brown e sarà basato sul sistema operativo proprietario Zepp OS.

ARTICOLI CORRELATI

Il wearable sfoggerà anche un cinturino in silicone o in pelle e l’utente, inoltre, avrà a sua disposizione 150 modalità sportive per registrare in maniera dettagliata le sue attività. Non sono esclusi i biosensori avanzati, come pure la facoltà di tenere traccia di tutti i principali parametri vitali. Ancora non c’è ufficialità, ma probabilmente il fitness-tracker avrà anche un supporto a chiamate ed un assistente vocale. Ribadiamo che l’evento globale di lancio dell’Amazfit GTR 3 Pro si terrà il prossimo 11 ottobre, mentre in Cina la presentazione avrà luogo il giorno seguente. Quanto al prezzo, i rumors parlano di una presunta cifra che si aggira intorno ai 235 dollari, ossia circa 203 euro.