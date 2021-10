Sono state annunciate le date dei tour di Rkomi nel 2022. L’artista si esibirà in concerto nei club italiani e presenterà dal vivo i brani contenuti nel nuovo disco di inediti, Taxi Driver.

Gli appuntamenti vengono comunicati dopo il successo del live per MTV Unplugged, concerto registrato al Teatro Carcano di Milano che verrà trasmesso prossimamente sui canali di MTV.

Nell’attesa, i fan possono acquistare i biglietti per il tour che prenderà il via nella primavera del 2022 per toccare tutta la penisola e portare la musica di Rkomi nei club d’Italia. Taxi Driver Club Tour inizierà il 16 aprile dal Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) per toccare la Casa della Musica di Napoli il 22 aprile.

Il 23 Rkomi sarà a Modugno (Bari) e il 29 al Viper di Firenze. Il 30 aprile si esibirà in concerto al Gran Teatro Geox di Padova e il 6 maggio sarà la volta dell’Atlantico di Roma. Sabato 7 maggio 2022 Rkomi si esibirà a Nonantola (Modena) per un concerto al Vox Club. L’ultimo appuntamento del tour di Rkomi nel 2022 è al momento quello confermato al Fabrique di Milano e atteso per l’11 maggio.

Rkomi è reduce da un tour estivo che ha registrato il tutto esaurito. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili in prevendita da oggi, giovedì 7 ottobre, alle ore 14.00 sul circuito TicketOne.

Taxi Driver, l’ultimo progetto discografico di inediti di Rkomi, è stato certificato doppio disco di platino con oltre 393 milioni di streaming, ed è tornato alla n°1 della classifica FIMI-GFK a 4 mesi dall’uscita. Il tour 2022 sarà l’occasione per ascoltarlo dal vivo.

Il tour di Rkomi nel 2022

SAB 16 APRILE 2022 VENARIA REALE (TO), TEATRO DELLA CONCORDIA

VEN 22 APRILE 2022 NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

SAB 23 APRILE 2022 MODUGNO (BA), DEMODE’

VEN 29 APRILE 2022 FIRENZE, VIPER

SAB 30 APRILE 2022 PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

VEN 6 MAGGIO 2022 ROMA, ATLANTICO

SAB 7 MAGGIO 2022 NONANTOLA (MO), VOX CLUB

MER 11 MAGGIO 2022 MILANO, FABRIQUE