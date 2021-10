Honor 50 5G è pronto per essere lasciato in Europa: il prossimo 26 ottobre sarà lanciato in un evento dedicato a Berlino, presentando a bordo i servizi Google e la connettività 5G. Il device dovrebbe avere un prezzo di 499 e 599 euro (si tratta di importi non ancora sicuri), rispettivamente per i modelli con 6GB di RAM e 128GB di storage e per quello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Honor 50 5G include uno schermo OLED da 6.57 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz (OLED da 6.72 pollici per il modello Pro), ed è spinto dal processore Snapdragon 778G.

A bordo troverete un doppio sistema di raffreddamento a liquido VC, con tecnologia al grafene (solo sul modello Pro). Non mancano il lettore di impronte digitali integrato nello schermo, il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C. Honor 50 5G integra una fotocamera posteriore con un sensore principale da 108MP (apertura f/1.9), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.2), uno macro da 2MP (apertura f/2.4) e di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera anteriore si compone di un sensore da 32MP (apertura f/2.2) per il modello standard, e di un doppio sensore da 12 + 32MP per il modello Pro (con aperture rispettive da f/2.4 e f/2.2).

Honor 50 5G ha una batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W, mentre il modello Pro presenta una batteria da 4000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 100W. Il sistema operativo di riferimento è Android 11. Potreste essere in atesa anche voi dei nuovi Honor 50 5G, oppure non tanto confidate nella rinascita del brand cinese (che potrebbe presto tornare a perdere i servizi Google per effetto del ban USA, come vi abbiamo raccontato in questo articolo)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.