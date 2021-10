La Fire TV Stick 4K Max, dopo essere stata annunciata tempo fa, è arrivata sul mercato, con disponibilità immediata su Amazon (potrete riceverla a casa già domani, venerdì 8 ottobre, ordinandola entro poche ore). Il dongle risulta essere del 40% più potente rispetto alla Fire TV Stick 4K, essendo dotata di un nuovo processore quad-core da 1.8GHz (MediaTek MT8696, dotato di 4 core Cortex-A73 da 1.8GHz e di una GPU Imagination Technology GE8300 con clock da 750MHz) e di 2GB di RAM, per una navigazione più fluida ed una maggiore velocità di avvio delle applicazioni.

La Fire TV Stick 4K Max offre anche il supporto alla tecnologia Wi-Fi 6, per uno streaming più rapido in 4K anche quando si impiegano più device collegati mediante il Wi-Fi 6. I formati supportati sono tanti, tra cui il 4K UHD, l’HDR e l’HDR10+, il Dolby Vision e il Dolby Atmos. Completo anche il nuovo telecomando, con comandi vocali Alexa rinnovati (riuscirete a trovare più facilmente il contenuto da riprodurre, a gestire i device smart Home, controllare il volume di TV e soundbar compatibili, lanciare direttamente le proprie app preferite e tanto altro ancora). Da oggi 7 ottobre la nuova Fire TV Stick 4K Max risulta disponibile su Amazon, al prezzo di 64,99 euro.

Più avanti il dongle riceverà anche l’etichetta ‘Climate Pledge Friendly badge su Amazon.it’, il programma volto ad indirizzare gli utenti verso l’acquisto di articoli più sostenibili (tenete anche presente che, per diminuire i consumi energetici, il dispositivo entrerà in automatico in Risparmio energetico quando non è attivo). Come potete vedere, parliamo di un prodotto da fare invidia, che darà senz’altro grandi soddisfazioni. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.