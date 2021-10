C’è ancora sufficiente disponibilità di fondi per il bonus TV e bonus rottamazione TV? Le due misure di incentivo, sulla carta, dovrebbero essere attive ancora per molto tempo, più nello specifico fino a dicembre 2022 ma salvo esaurimento della somma stanziata dal Governo per la misura. Nelle ultime settimane c’è stata letteralmente una corsa all’acquisto di decoder e smart TV, pure a causa degli imminenti cambiamenti per la visione dei canali Mediaset e Rai: qual è dunque la situazione in merito proprio al bonus, fotografata ad ottobre 2021?

Dopo aver eseguito una prima analisi di fine estate in merito alla vicenda, ora possiamo usufruire dei dati relativi agli incentivi erogati al 1 ottobre. I contributi totali elargiti fino a questo momento sono stati 1.251.420 dei quali 1.032.649 utilizzati per l’acquisto di TV, 182.771 per un nuovo decoder per il digitale terrestre. Il dato tiene conto di tutti i voucher di cui gli italiani hanno beneficiato oramai dal lontano 2019 ed è stato fornito dal Ministero per lo Sviluppo Economico).

Passando al tema centrale della disponibilità dei fondi per bonus TV e bonus rottamazione TV, sappiamo anche che finora sono stati utilizzati 71,3 milioni di euro di quelli messi a disposizione, dei quali 33,7 sono stati riservati ai cittadini con redditi annuali inferiori ai 20.000 mentre altri 37,6 milioni con destinatari coloro che hanno provveduto a rottamare un vecchio apparecchio, senza alcun criterio economico di attribuzione.

Le somme erogate sono importanti ma non devono far temere per la mancata disponibilità dei fondi per bonus TV. Sono stati infatti stanziati ben 250 milioni di euro allo scopo e la somma è dunque ben lontana dall’essere raggiunta, almeno per il momento. Staremo a vedere comunque cosa succederà con il prosieguo dell’autunno e soprattutto con il periodo natalizio in cui in molti potrebbero decidere di regalarsi o farsi regalare un nuovo televisore di ultima generazione.