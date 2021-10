Arrivano indubbiamente buone notizie per gli utenti iPhone, soprattutto per coloro che hanno scelto il device di ultima generazione, in seguito al rilascio della beta 3 di iOS 15.1. Ad una settimana esatta dalla prima apparizione della seconda beta, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo, bisogna prendere atto in queste ore che sia stato fatto un ulteriore sforzo da parte degli sviluppatori per rilasciare un aggiornamento utile. Proviamo a capirci qualcosa di più, tramite le prime informazioni emerse.

Le novità incluse in iOS 15.1 beta 3

Nello specifico, iOS 15.1 beta 3 ci dice fondamentalmente che faremo dei passi in avanti sul fronte fotocamera, stando anche a quanto riportato da MacRumors. In attesa di scoprire tutti i dettagli di questo nuovo aggiornamento, tramite il rilascio della sua versione stabile e definitiva per i vari melafonini compatibili, sappiamo che la beta odierna aggiunge il supporto per l’acquisizione di video ProRes all’app fotocamera standard per iPhone. Può essere attivato aprendo l’app Impostazioni e selezionando la sezione “Fotocamera”. A quel punto, selezionate “Formati” e attiva “Apple ProRes”.

Pur essendo limitata a 30 fps a 1080p su dispositivi con solo 128 GB, la sua attivazione tramite iOS 15.1 consentirà di migliorare notevolmente la qualità dei video registrati. Per quanto riguarda Macro Toggle, ora sappiamo che tramite il prossimo aggiornamento di Apple avremo la possibilità di disattivare Auto Macro, che impedirà all’app Fotocamera di passare automaticamente alla fotocamera Ultra Wide per foto e video macro. Funzione molto richiesta nei vari forum di settore.

Al momento, non si hanno altre notizie sull’impatto di iOS 15.1 beta 3, ma nel caso in cui abbiate riscontrato ulteriori plus, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi 7 ottobre con considerazioni in merito. A voi come stanno andando le cose in questo periodo? Fatecelo sapere, qualora abbiate partecipato al programma beta.