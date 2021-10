Astrid e Raphaelle 2 debutta in prima tv assoluta su Giallo giovedì 7 ottobre, con i primi due capitoli della seconda stagione: il poliziesco franco-belga tutto al femminile torna coi nuovi episodi per un totale di 4 appuntamenti in prima serata.

Astrid e Raphaelle 2 arriva dopo la programmazione in replica della prima stagione: sul finire dell’estate, il canale 38 del digitale terrestre ha riproposto al suo pubblico i primi 8 episodi della serie, proprio per aprire la strada ai nuovi in arrivo in prima tv il 7 ottobre. Come sempre la serie presidierà il giovedì sera del palinsesto della rete dedicata ai gialli e ai polizieschi, con una programmazione di due episodi a settimana in onda dalle 21.10.

In Astrid e Raphaelle 2 tornano le due protagoniste alle prese con casi criminali da risolvere a Parigi, la comandante Raphaëlle Coste, poliziotta impulsiva e concreta interpretata da Lola Dewaere, e l’archivista affetta da sindrome autistica Astrid Nielsen, incarnata da Sara Mortensen. Nei primi due episodi, le due detective avranno a che fare con due omicidi maturati in ambienti ricchi e lussuosi.

Queste le trame di Astrid e Raphaelle 2 per la première in onda il 7 ottobre su Giallo, con gli episodi intitolati rispettivamente La Fine del Regno e Fantasmi del Passato.

Un avvocato viene ucciso da un colpo di pistola mentre firma un contratto di fusione tra due gruppi industriali. Raphaelle e Astrid sono incaricate delle indagini.

Il proprietario di una galleria d’arte viene trovato ucciso da un colpo di sciabola in una SPA a Parigi. L’uomo, giapponese, ha anche uno dei mignoli recisi…

Anche Astrid e Raphaelle 2, come la prima stagione della serie, è composta da otto episodi, che saranno trasmessi da Giallo nell’arco di 4 settimane. La rete ha acquisito i diritti per la messa in onda della serie lo scorso anno. In onda in Francia su France2, il format è già stato rinnovato per una terza stagione che è attualmente in produzione.

Ecco il promo di Astrid e Raphaelle 2 al via su Giallo.