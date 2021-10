Si accende la speranza di vedere una volta e per tutte risolti i problemi DAZN che hanno caratterizzato lo streaming della prima parte del campionato di serie A. Le difficoltà nella visione dei match che sono culminate pure nel down acclarato dello scorso 23 ottobre potrebbero essere state superate. Almeno questo è l’auspicio della stessa società che fornisce il servizio, la quale ha parlato di continui investimenti per le infrastrutture, in questa direzione.

Dopo aver chiarito che i problemi di fine ottobre non sono stati dovuti a problemi di natura tecnica, semmai all’aggiornamento dell’app DAZN appunto, si è chiarito che in questo periodo si è pure lavorato molto sulle DAZN Edge per avere una CDN (Content Delivery Network) per il traffico dedicato proprio alla piattaforma. Già prima dell’inizio del Campionato si era collaborato con le telco in questa direzione ma nelle ultime settimane il lavoro è stato ancora più serrato.

Le DAZN Edge sono distribuite su tutto il territorio nazionale ma in particolare dove potrebbero verificarsi eventuali episodi di congestione di traffico e dunque nell’ottica di mettere un freno ai possibili problemi DAZN. La stessa società fornitrice del servizio afferma che sono stati finora investiti 3 milioni di euro nel nostro paese, proprio per rendere il passaggio alle nuove modalità di visione degli eventi sportivi più performanti. L’impegno sarà costante in questa direzione, anche in futuro.

Le dichiarazioni attuali non possono che rincuorare chiunque si sia scontrato (anche più volte) con i problemi DAZN di fine agosto e settembre. La speranza è che alla prova dei fatti davvero si possa godere di un servizio migliore d’ora in poi. Pure il Campionato di serie A sta entrando nel vivo in questo momento e sarebbe davvero un peccato non poterne godere appieno, al netto pure di eventuali rimborsi per disservizi pure graditi, ma si spera non più necessari.