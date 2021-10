Al via i Bootcamp di X Factor 2021. Stasera su Sky Uno vedremo la seconda fase della selezione dei 12 concorrenti della nuova edizione di X Factor. Dopo le Audizioni, si prosegue con la sfida delle sedie.

Alla conduzione c’è Ludovico Tersigni che quest’anno sostituisce Alessandro Cattelan. Lo storico conduttore di X Factor ha lasciato Sky alla volta della Rai.

In giuria troviamo Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che si troveranno per la prima volta a gestire dei roster senza alcuna limitazione data dal sesso o dall’età e con dentro sia solisti che band. X Factor 2021 ha abolito le categorie e ai Boot Camp ogni giudice ha portato con sé 12 concorrenti scegli esclusivamente in base ai giudizi dati nel corso delle Audition.

La fase dei Boot Camp su Sky Uno andrà in onda in due parti. La prima la vedremo stasera a partire dalle ore 21.15; la seconda è attesa per giovedì 14 ottobre alla stessa ora. In questa fase, ogni giudice sarà chiamato a ridurre il gruppo di concorrenti scelto, da 12 a 5 possibili componenti della propria squadra.

Ma la selezione non è ancora terminata. Nella fase successiva, quella degli Home Visit, ogni giudice dovrà rinunciare ad altri due concorrenti per un totale di soli 3 componenti per team e 12 concorrenti ufficiali di X Factor 2021 da portare ai Live Show in diretta.

Ludovico Tersigni insieme ai tre giudici non coinvolti attivamente al tavolo commenterà nel backstage l’operato del giudice protagonista del Bootcamp e si accenderà ufficialmente da oggi la rivalità tra le quattro squadre che si troveranno in sfida l’una contro l’altra nei Live Show. La fase in diretta è attesa al via per giovedì 28 ottobre dopo gli Home Visit del 21 ottobre.

Il programma e le registrazioni sono state realizzate nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2.