What If 2 è già stato confermato. Il finale della prima stagione è stato reso disponibile il 6 ottobre sulla piattaforma Disney+, concludendo temporaneamente la sua corsa con grandi colpi di scena per i personaggi Marvel, e aprendo la strada ai Guardiani del Multiverso.

Lo sceneggiatore capo AC Bradley anticipa di aver completato la scrittura della seconda stagione e svela quello che ci attende. In un’intervista con Entertainment Weekly, lo sceneggiatore ha affermato:

Per la seconda stagione ci atteniamo allo stile antologico, e ci saranno storie completamente nuove, molto divertimento, nuovi eroi e più contenuti dalla Fase Quattro di quanto siamo stati ovviamente in grado di fare in questa stagione.

Ciò significa che alcuni personaggi introdotti in questa nuova Fase del MCU potrebbero apparire in forma “animata” in What If 2?

Ci piacerebbe vedere citazioni e riferimenti ai protagonisti di Eternals, Shang-Chi e Black Widow. Il divertimento di What If…? è che possiamo esplorare l’intero multiverso infinito, quindi cerchiamo di restare al suo interno il più possibile. Voglio giocare con tutti questi personaggi, e per quanto ami il Capitano Carter, dobbiamo condividere questo affetto. Sono molto entusiasta di mostrare nuovi mondi e nuovi eroi.

È già stato confermato che la seconda stagione avrà un episodio dedicato a Black Widow, il solo movie con Scarlett Johansson che ha fatto abbastanza parlare di sé per una questione di violazione di contratto. E magari Vedova Nera farà coppia con il Capitano Peggy Carter (che tornerà anche nel secondo capitolo della serie animata).

Come è stato detto, anche gli episodi di What If 2 seguiranno uno stile antologico, con ogni episodio apparentemente a sé stante ma con alcuni elementi di continuità.

What If non è l’unica serie Marvel di Disney+ ad essere stata rinnovata per la seconda stagione. Anche Loki, show con Tom Hiddleston sul dio dell’inganno, è stato confermato per un altro ciclo di episodi.