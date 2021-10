Il Nokia T20 è finalmente ufficiale: HMD Global ha deciso di proporlo anche per l’Italia, con prezzi a partire da 239 euro per il modello Wi-Fi con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Nokia T20 ha un corpo realizzato interamente in metallo e garantisce un biennio di aggiornamenti del sistema operativo (Android 11 pre-installato) e tre di patch di sicurezza mensili.

Il tablet integra uno schermo in-cell da 10.4 pollici con risoluzione di 1200 x 2000 pixel (con certificazione luce blu), ed è spinto dal processore Unisoc T610 (octa core con 2 core Cortex-A75 a 1,8GHz e 4 core Cortex-A55 a 1,8GHz), con 3/4GB di RAM e 32/64GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Il device monta anche degli speaker stereo con OZO Playback, 2x microfoni e le connettività LTE (sul relativo modello), single SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS (solo sul modello LTE) e jack per le cuffie da 3,5mm. Non mancano la protezione IP52 contro acqua e polvere, lo sblocco facciale, una fotocamera posteriore da 8MP (AF con flash LED) ed anteriore da 5MP.

La batteria del Nokia T20 ha una capacità da 8200mAh non rimovibile, con supporto alla ricarica fino a 15W (in confezione è stato incluso un alimentatore che eroga corrente fino a 10W). Le dimensioni ammontano a 247,6 x 157,5 x 7,8mm, distribuite in un peso di 465 o 470 gr. (Wi-Fi e LTE). Il tablet è disponibile nell’unico colore Ocean Blue. Il prezzo è di 239 e 249 euro, rispettivamente per le versioni Wi-Fi da 4/64GB, ed LTE da 4/64GB (in preordine da oggi 6 ottobre, con disponibilità da metà mese). Tra gli accessori originali la Rugged Flip Cover ed il Rugged Case, dal prezzo di 59,90 e 39,90 euro. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.