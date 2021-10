Arriva Flow Easy di Coez, e il rapper di Nocera Inferiore stacca un altro ticket del suo nuovo percorso. Solo poche settimane fa abbiamo ascoltato Wu-Tang, glorioso ritorno di Silvano Albanese dopo tanto silenzio interrotto solamente da qualche collaborazione.

Nel nuovo giro di Coez c’è qualcosa di diverso: il cantautorato emozionale è timidamente pronunciato per lasciare spazio a un beat più vicino a quello delle origini. Lo avevamo appreso con Wu-Tang e oggi, con Flow Easy, troviamo conferma. Flow Easy è uscito insieme a Wu-Tang in un unico videoclip ufficiale, ma da oggi 6 ottobre a partire dalle 16:20 il singolo verrà rilasciato in forma esclusiva.

Non mancano le frasi ad effetto: “Se mi chiedi cos’è il buio per me, è la distanza da te”, e il tutto si colloca in un arrangiamento dalle forti tinte elettroniche ma che, rispetto a Wu-Tang, strizza un occhiolino alle tipiche ballad di Coez. Quale sia il destino di queste novità non è dato saperlo. L’ultimo disco è È Sempre Bello (2019), forte di singoli di successo come Domenica.

Un nuovo album di Coez è possibile, e probabilmente preso arriverà l’annuncio che tutti i fan aspettano. Flow Easy così come il singolo precedente ci restituiscono un artista sempre ispirato e sempre maturo. Tra i fan c’è chi invoca l’arrivo di un secondo capitolo di Fenomeno, il mixtape uscito nel 2011. I duetti ai quali Coez ha partecipato nel corso del 2021, del resto, lasciano libero spazio alle intuizioni.

Flow Easy di Coez potrebbe fare da apripista a grosse novità entro la fine del 2021. Silvano Albanese non dà altri indizi, ma potrebbe chiudere l’anno in bellezza. Di questo nuovo materiale sono già evidenti le peculiarità: la voce saturata e la costante elettronica, atmosfere che si presentano come legate da un filo sottile e che sì, hanno tutta l’aria di un concept

Testo