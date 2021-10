I fan sono già in visibilio per la reunion di Desperate Housewives. C’è da chiarire subito che non si tratta di un ritorno dell’amata serie cult con nuovi personaggi o vecchie glorie ma solo di un ritorno sul set, di nuovo in coppia, di due personaggi storici e molto amati ovvero Teri Hatcher e James Denton alias Susan Mayer e Mike Delfino. Per il pubblico del drama americano, i due sono rimasti al loro finale di dieci anni fa e tutti sperano adesso di vederli insieme grazie ad Hallmark Channel e alla sua magia natalizia.

La reunion di Desperate Housewives con Teri Hatcher e James Denton andrà in scena in A Kiss Before Christmas, un nuovo film in onda in anteprima durante l’evento annuale “Countdown to Christmas” di Hallmark. TvLine ha rivelato anche alcuni dettagli della trama del film svelando che l’ex Mike Delfino dovrà vestire i panni di un dirigente Ethan Holt, uomo in carriera e padre sposato con due adolescenti come figli.

Quando lui si dirà stanco della sua vita da bravo ragazzo dopo aver perso una promozione, la sua vita cambierà e sarà proprio la sua amata moglie Joyce (Teri Hatcher) l’unica a poterlo riportare indietro: “Lei è la chiave per permettere ad Ethan di reclamare la sua vita e la sua famiglia. Deve convincerla che il loro lieto fine li sta aspettando… e ha solo fino al giorno di Natale per farlo”.

A commentare la notizia della reunion è stata la stessa Hatcher che in una nota ufficiale ha fatto sapere: “La chimica e l’amicizia che abbiamo avuto in Desperate Housewives sono vive e vegete dopo tutti questi anni e lo spirito amorevole e caloroso delle vacanze è lo sfondo perfetto per riunirci. È incredibile essere di nuovo insieme. È proprio come ai vecchi tempi”.

Non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio del film.