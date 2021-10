Tutto pronto per l’attesissimo match Italia-Spagna, in programma questa sera 6 ottobre presso lo Stadio San Siro di Milano alle ore 20.45, valido per la semifinale di UEFA Nations League. Gli azzurri e le furie rosse si sono scontrati anche negli Europei (gli spagnoli furono eliminati in semifinale ai calci di rigore) e vedere queste due compagini sfidarsi suscita sempre un particolare fascino. La Nazionale guidata dal CT Roberto Mancini e quella di Luis Enrique si giocano l’accesso ad una finalissima. Vediamo insieme dove seguire la super sfida in TV e in streaming.

Il match Italia-Spagna, valido per l’accesso alla finale di Nations League, sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva e in chiaro su Rai 1 (canale 501 per l’HD). La telecronaca della sfida sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Coloro che vorranno seguirlo in diretta streaming potranno farlo collegandosi in modo gratuito sul sito di Rai Sport oppure di RaiPlay, con la possibilità, in quest’ultimo caso, di scaricare l’apposita app disponibile su smartphone o tablet. La vincente di Italia e Spagna sfiderà nella finalissima di Nations League (in programma domenica 10 ottobre) una tra Belgio e Francia, che si affronteranno domani 7 ottobre nella seconda semifinale. La squadra che vincerà il torneo salirà in vetta nell’albo d’oro e succederà al Portogallo, vincitrice due anni fa contro l’Olanda.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, i CT schiereranno così i loro uomini: ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. CT: Mancini; A disposizione: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Calabria, Dimarco, Cristante, Locatelli, Bernardeschi, Berardi, Kean, Raspadori; SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon; Koke, Busquets, Merino; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. CT: Luis Enrique; A disposizione: De Gea, Sanchez, Martinez, Pau Torres, Reguilon, Pedro Porro, Sergi Roberto, Rodri, Gavri, Bryan Gil, Sarabia, Pino.