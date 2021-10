Non se la passa granché bene il nuovo iPad mini 6, che sta manifestando diversi problemi allo schermo, tra cui l’effetto jelly di cui vi abbiamo più volte parlato (problema che viene fuori, sugli esemplari colpiti, quando si effettua uno scrolling in senso verticale). Adesso a preoccupare sono le distorsioni e le macchie scolorite in cui alcuni proprietari sono purtroppo incappati.

Come riportato da ‘appleinsider.com‘, basta effettuare una pressione con il dito in alcuni punti dello schermo per prendere visione dei difetti di cui sopra, che si rendono più percettibili quando vengono visualizzate immagini più scure o si passa alla modalità notte. Un disturbo di cui sono state rese già diverse segnalazioni, e che pare possa essere dovuto alla poca distanza che intercorre tra il display e le parti sottostanti (cosa su cui bisognerà sicuramente indagare). Ad ogni modo, il problema non sembra colpire tutti gli iPad mini 6, cosa che un po’ ci rincuora. Il tablet di Cupertino, lo ricordiamo ai più distratti, integra uno schermo Liquid Retina da 8.3 pollici con supporto allo spazio colore DCI-P3, True Tone e luminosità da 500 nits, e rappresenta la soluzione ideale per chi intende acquistare un tablet leggere, ma anche potente (in questo i prodotti della mela morsicata sono una garanzia, non stiamo qui noi a dirvelo).

Apple ha già risposto in merito all’effetto jelly, affermando che rientra nel classico comportamento degli schermi LCD, come vi abbiamo spiegato in questo articolo (cosa che, però, non spiegherebbe perché gli iPad di passata generazione, che pure adottano schermi LCD, non hanno mai manifestato l’effetto jelly, per lo meno non in maniera così plateale come avvenuto in questo caso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.