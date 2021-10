Sta facendo più fatica del previsto il tanto atteso aggiornamento iOS 15 ad imporsi sul mercato. Invocato a gran voce dagli utenti Apple in questi mesi, il pacchetto software a detta di tante persone che hanno avuto modo di testarlo ha fatto registrare un numero di problemi superiore alle aspettative. Anche noi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con alcuni approfondimenti in merito. Risultato? Ad oggi la situazione appare poco chiara alla stessa utenza, al punto che i download sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli riscontrati un anno fa con iOS 14.

Dettagli sull’aggiornamento iOS 15 rispetto a iOS 14 in termini di download

Qualche dettaglio extra sulla mole di download dell’aggiornamento iOS 15 rispetto a iOS 14 ci arriva direttamente dal sito 9to5mac, secondo cui le cose non stanno andando come Apple aveva previsto. La fonte cita a sua volta Mixpanel, secondo cui l’adozione del recente aggiornamento iOS 15 è pari al 22,22%, con dati aggiornati martedì 5 ottobre 2021. Guardando indietro al 5 ottobre 2020, il 41,97% degli utenti aveva già installato il pacchetto software precedente, vale a dire iOS 14.

In un contesto simile, è importante ricordare che Mixpanel tenda a valutare l’adozione di iOS in base ai dati raccolti da app e siti Web che utilizzano la sua API di analisi. Non è un caso che, finora, Apple non ha rilasciato numeri ufficiali di adozione di iOS 15. Tr le possibili motivazioni che stanno rallentando il download dell’aggiornamento iOS 15 abbiamo anche il fatto che alcune tra le principali nuove funzionalità del firmware, come SharePlay in FaceTime e Universal Control per gli utenti di iPad, sono state rimandate fino alla fine dell’anno.

Vedremo se la situazione migliorerà nel corso delle prossime settimane, magari risolvendo i problemi attualmente connessi all’aggiornamento iOS 15 tramite upgrade extra da parte di Apple. A voi come vanno le cose?