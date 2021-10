Purtroppo si va delineando uno scenario non certo rassicurante per chi attende l’uscita del Samsung Galaxy S22. Finora si era parlato sempre di lancio programmato per inizio 2022, già nel mese di gennaio. Esattamente come era stato per il Samsung Galaxy S21, il produttore sembrava essere intenzionato a non perdere tempo per il lancio delle sue ammiraglie nuove di zecca. Peccato che nessuno aveva fatto finora i conti con il molto chiacchierato Samsung Galaxy S21 FE, ancora non venuto alla luce nell’anno corrente e che potrebbe infastidire proprio i piani per i top di gamma.

Secondo quanto riferito dalla fonte specializzata SamMobile, ci sarebbe l’intenzione di lanciare il tanto atteso Samsung Galaxy S21 FE proprio a gennaio prossimo. Finora, la sua presentazione è stata posticipata per questioni produttive, ad esempio per la mancanza di componenti hardware come i chip: i tempi sarebbero ora maturi ma andrebbero ad intralciare proprio l’uscita del Samsung Galaxy S22 che slitterebbe almeno di qualche settimana. Un accavallamento dei due lanci avrebbe in effetti poco senso e sarebbe controproducente per le vendite.

In quale periodo del prossimo anno dunque si collocherebbe l’uscita del Samsung Galaxy S22? L’ipotesi più accreditata è che la serie ammiraglia venga presentata nel secondo mese dell’anno e poco prima del 28 febbraio. Per questa data è in effetti previsto il via al Mobile World Congress di Barcellona. Considerando che negli anni passati proprio la vigilia dell’importante fiera tecnologica aveva fatto da palcoscenico ad altri lanci, è più che plausibile che la tradizione venga ripristinata.

Pur considerando l’autorevolezza della fonte SamMobile, restiamo tuttavia nel campo delle ipotesi. Le prossime mosse del produttore asiatico ci diranno se davvero l’uscita del Samsung Galaxy S22 dovrà cedere il passo a quella del Samsung Galaxy S21 FE che pure un certo numero di utenti attende da mesi.