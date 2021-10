Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere per quanto riguarda l’aggiornamento con Android 12 in arrivo su tanti device sul mercato, ma oggi possiamo approfondire un tema interessante come quello dei Samsung Galaxy compatibili con il pacchetto software. In particolare, in tanti si chiedono quali dispositivi possano fare questo step nei prossimi mesi, soprattutto dopo il nostro primo articolo a tema che abbiamo pubblicato nella giornata di ieri. Tramite fonti ufficiose, oggi possiamo fare effettivamente uno step in più.

Le informazioni disponibili sull’aggiornamento con Android 12 a bordo dei Samsung Galaxy

Nello specifico, quali sono le informazioni raccolte fino a questo momento a proposito dell’aggiornamento con Android 12, in relazione alla compatibilità coi principali Samsung Galaxy attualmente in commercio? Un contributo in merito ci arriva direttamente dal sito Galaxy Club, con cui possiamo capire meglio come dovrebbero andare le cose nei prossimi mesi coi device maggiormente popolari in Italia.

Ad esempio, ci viene detto che la serie S21, contenente i vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra dovrebbe ricevere l’aggiornamento con Android 12 entro fine 2021. Quanto alla serie S20, con Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra e Galaxy S20 FE, il rilascio è previsto tra fine 2021 ed inizio 2022. Andando avanti, abbiamo anche la serie S10 con Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e e Galaxy S10 Lite, per cui avremo novità ad inizio 2022.

Non possiamo poi dimenticare i dispositivi flessibili, con Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip che riceveranno Android 12 ad inizio. Non dimentichiamo, poi, della serie Note 20 con Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, aggiornabili ad inizio 2022. Ancora, abbiamo i Note 10, con il Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ e Galaxy Note 10 Lite pronti all’installazione nel primo trimestre 2022. Stesse tempistiche per la serie A 2021 con Galaxy A32, Galaxy A52, Galaxy A72, mentre i predecessori della serie A 2020 faranno questo step tra primavera ed estate 2022.