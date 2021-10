Link e Amelia saranno grandi protagonisti di Grey’s Anatomy 18 con la loro crisi di coppia: neo-genitori del piccolo Scout, sono chiaramente innamorati ma in cerca di cose diverse. Lui l’ha messa alle strette con una proposta di matrimonio sulla spiaggia super-romantica – alla presenza dei suoi nipoti con ben tre anelli di fidanzamento – ricevendo però in risposta un sonoro no. Lei insiste sulla necessità di non incasellare il loro rapporto in un voto anacronistico.

Link e Amelia nella première di Grey’s Anatomy 18 sono apparsi ancora insieme, ma nel pieno di un confronto serrato sui loro desideri così distanti, al punto da trasformare una visita dal pediatra per Scout in una sorta di terapia di coppia. Nel finale Link ha insistito con una seconda proposta di matrimonio, anche questa rifiutata da Amelia. Probabilmente questo stato di incertezza si prolungherà per l’intera stagione, visto che questa storia non sembra destinata ad esaurirsi, ma nemmeno ad avere un lieto fine immediato.

Per Link e Amelia ci saranno percorsi tortuosi nei nuovi episodi, come ha preannunciato la showrunner Krista Vernoff a Deadline parlando di un rapporto che vede entrambi impegnati a cercare una soluzione.

Questa è una storia disordinata, dolorosa, bella e profonda tra due adulti che si amano molto e vogliono cose diverse, e la domanda è se possono trovare una via di mezzo che funzionerà per entrambi. Chris Carmack e Caterina Scorsone sono così forti e così intensi insieme e, come fan, faccio il tifo perché ce la facciano. Ma come essere umano, ho fatto il tifo per un sacco di persone che non ce l’hanno fatta. Quindi, vedremo perché queste storie si raccontano da sole, e la verità è che non sappiamo dove andrà a finire, in questa stagione. Si evolvono.

Lo strappo tra Link e Amelia nel finale della stagione 17 (qui la nostra recensione) era stato seguito dalla reazione delusa di Link, che si era rifugiato dall’amica Jo. A questo proposito, sulla potenziale trasformazione di quest’amicizia in un legame sentimentale, la Vernoff precisa di non aver seminato indizi in questo senso.