Le vie delle truffe sono infinite e l’ultima presunta chiamata Amazon per investimento rappresenta un nuovo confine dei raggiri. In questi giorni e ore, non pochi italiani stanno ricevendo delle telefonate alquanto anomale: una voce registrata si presenta come ufficio di riferimento del colosso dell’e-commerce e fa subito riferimento alla possibilità di investire nella società con la prospettiva di ampi guadagni. Naturalmente la stessa Amazon non c’entra niente con la comunicazione che si palesa pure con un numero in chiaro con prefisso nazionale 011, ovvero di Torino.

Cosa suggerisce più esattamente la chiamata Amazon per investimento pre-registrata? Si parla della possibilità di investire subito 250 euro nelle azioni del colosso e di approfittare del bonus giornaliero di altrettanti 250 euro messi a disposizione di chi aderirà all’offerta. Il breve messaggio già confezionato si conclude con l’invito a premere sulla tastiera il tasto 1 per poter usufruire della “promozione”.

Il rischio che si corre andando avanti nella chiamata Amazon per investimento (e dunque parlando con un sedicente operatore della società) è quello di cadere nella trappola di fornire preziosi dati personali, proprio quelli di accesso allo store e di conseguenza anche relativi alla propria carta di credito, di debito o bancomat. Continuare nella procedura on consentirà di guadagnare alcunché in una specifica operazione in borsa, semmai c’è la concreta possibilità di vedere intaccate le propria finanze dopo un ammanco non autorizzato sui conti.

Il numero in chiaro associato alla chiamata Amazon per investimento, per il momento, ha prefisso 011 ma nelle prossime ore il mittente della telefonata potrebbe anche cambiare. Chiunque sarà raggiunto dal tentativo di truffa farà bene a bloccare il recapito sul proprio telefono, inserendolo nella black list. Ad ogni modo sarà fondamentale non seguire le istruzioni della voce guida e dunque non fornire alcun dato personale sensibile. I rischi sono reali e concreti.