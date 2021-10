Cosa è successo a Nic in The Resident 5? Finalmente, al terzo episodio, Conrad e il pubblico hanno ottenuto le risposte che cercavano. Il dottore era pronto a trovare la moglie sull’uscio di casa ma così no è stato. Due agenti di Polizia gli hanno comunicato che Nic ha avuto un incidente stradale e che adesso versa in condizioni difficili. Un duro colpo per lui che, con in braccio sua figlia, ha fatto i conti con una terribile notizie che cambierà la sua vita e il suo modo di essere per sempre.

ATTENZIONE SPOILER!

Esce così di scena la devota infermiera e la donna di Conrad. Un incidente d’auto con un solo veicolo, senza maltempo e con l’infermiera lucida e non ubriaca al volante, ma il pubblico può davvero accettare tutto questo? Sembra che la morte di Nic fosse l’unico modo possibile per siglare l’uscita di scena di Emily VanCamp dal medical drama. Chi conosce il suo personaggio sa bene che non avrebbe mai lasciato l’ospedale, la sua città e la sua famiglia per andare altrove per un tempo indefinito e sa bene che la coppia formata da Conrad e Nic ne ha vissute tante insieme.

Semplicemente è arrivato il momento di vedere Conrad camminare da solo, come padre vedovo, visto che la decisione di lasciare la serie è arrivata da Emily VanCamp e gli altri non hanno potuto far altro che accoglierla.

La stessa attrice ha rotto il silenzio dopo la messa in onda del terzo episodio, almeno in Patria qualche ora fa, spiegando le motivazioni della sua scelta:

“Ho trascorso così tanti anni in televisione, ma poi improvvisamente le priorità sono cambiate. Penso che arrivi un momento nella vita di ogni donna in cui diventa meno il bisogno di lavorare e più quello di avere una famiglia, ed è quello che è successo mentre stavo realizzando lo show. Facendo così tanti episodi in una città diversa, poi il COVID che ha costretto la maggior parte di noi a non vedere le proprie famiglie per quasi un anno, tutto questo mi ha fatto capire che la famiglia è dove si trova il mio cuore in questo momento”.

Ecco il lungo messaggio che ha postato poco fa su Instagram pubblicando un video che raccoglie alcune immagini della serie:

L’attrice ha poi ammesso che va via con il cuore a pezzi: “Spesso si sente parlare di qualcuno che ha lasciato una serie perché era successo qualcosa di brutto o per degli screzi ma in questo caso è l’esatto contrario. Non c’è altro che amore e rispetto tra tutti noi e questa decisione non è stata facile per nessuno”. Il resto lo scopriremo strada facendo in questa complicata e struggente stagione.