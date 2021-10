Se siete ancora titubanti sull’acquisto degli AirPods Pro di stampo Apple, l’offerta odierna di Amazon potrebbe spingervi finalmente verso questi super tecnologici auricolari wireless. Parliamo di un accessorio Apple che ha un prezzo da listino di 279 euro, cifra che però sul famoso portale di e-commerce ha subito uno sconto molto interessante. Ci sono ottime motivazioni per acquistare finalmente quest’oggi gli AirPods Pro, il risparmio risulta essere piuttosto cospicuo ed è bene non perdere tale occasione perché il rischio che possa sfumare in poco tempo è molto alto.

Aggiornamenti sul prezzo per AirPods Pro su Amazon

Nuova promozione, dunque, dopo quella descritta nei giorni scorsi. Non parliamo di offerte permanenti, quindi il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro e non essere più così conveniente. Più nel dettaglio Amazon vende nella giornata odierna questi AirPods Pro alla cifra di 196,80 euro, ciò significa che è stato attuato uno sconto del 29% rispetto al prezzo precedente, arrivando ad un risparmio di ben 82,20 euro.

Un’offerta molto allettante che potrà fare comodo a coloro che da tempo hanno messo gli occhi addosso a questi auricolari wireless di ultima generazione dell’azienda di Cupertino. Non vi sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e se verrà effettuato l’acquisto entro 12 ore, c’è la possibilità che vengano spediti prima del previsto. La disponibilità è immediata e non ci sono grandi tempi di attesa. Approfondiamo a questo punto le specifiche tecniche degli AirPods Pro targati Apple.

L’elemento di spicco risulta essere senza alcun dubbio la cancellazione attiva del rumore che vi permetterà di immergervi totalmente nel suono. Se si ha però necessità di ascoltare anche ciò che ci ruota intorno, si potrà optare per la modalità trasparenza. Sono dispositivi resistenti all’acqua ed al sudore, realizzati con affusolati cuscinetti in tre taglie, che possono quindi adattarsi a qualsiasi tipo di orecchio.

Non manca nemmeno l’equalizzazione adattiva che ha il compito di regolare in modo automatico la musica in base alla forma del vostro orecchio. Non manca infine per questi AirPods Pro una custodia di ricarica wireless per oltre 24 ore di autonomia. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di quest’offerta odierna proposta da Amazon.