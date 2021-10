L’edizione giornaliera del quotidiano ‘Il Mattino’ ha riportato delle clamorose notizie che hanno dell’incredibile. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta proseguendo per vie legali in seguito all’ammutinamento dei giocatori di circa due anni fa dopo il match Napoli-Salisburgo del 5 novembre 2019. All’epoca i calciatori disertarono il ritiro e diedero vita a questa “ribellione”. Il patron azzurro chiede il 25% di una mensilità per essere ripagato. Oggi ADL non ha alcuna intenzione di sventolare bandiera bianca contro i suoi ex giocatori, anzi le sue intenzioni sono quelle di andare avanti con una maxi-causa e di condurli in Tribunale.

A quanto pare, è stato anche costituito un collegio arbitrale e la Società Sportiva Calcio Napoli porterà come avvocato difensore Bruno Piacci. Come prosegue il quotidiano partenopeo, giorni fa è già toccato a Nikola Maksimovic, ex difensore azzurro e attualmente in forza al Genoa, chiamato a difendersi in un collegio arbitrale, assistito dall’avvocato Fulvio Marruccio. Prima del serbo era toccato anche ad Allan, oggi centrocampista dell’Everton, ed al terzino Hysaj, in forza alla Lazio. Situazione ben diversa, invece, per quanto riguarda gli ex Milik e Callejon, entrambi “graziati” da De Laurentiis successivamente ad un accordo raggiunto in sede di addio.

Quanto chiede ADL? Il patron del Napoli vuole da un minimo del 25% su una singola mensilità fino ad un netto di un intero stipendio annuale. Il presidente potrà portare i calciatori in arbitrato fino a quando un collegio arbitrale lo riterrà opportuno, ma non dovranno trascorrere più di 5 anni. Oltre all’arbitrato, però, sarebbe specialmente la causa civile a tenere banco. Il club potrà portare in Tribunale un suo tesserato o un ex tesserato fino a 10 anni di tempo, ossia fino al 2029, con la facoltà di chiedere un’intera annualità. Al capitano Lorenzo Insigne, ad esempio, potrebbero essere sottratti tutti i 5 milioni di euro di stipendio che ha percepito in quella stagione. Non ci resta che seguire questa delicata situazione.