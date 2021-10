Il colosso di Seul è diventato il primo OEM Android a rilasciare l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, la nuova patch di sicurezza è stata distribuita a bordo di alcuni smartphone e tablet di fascia alta e media. La società ha anche iniziato a diffondere l’aggiornamento di sicurezza per la serie dei Samsung Galaxy Note 10 in alcuni mercati. Il device ha cominciato ad accogliere gli upgrade in Colombia, Trinidad e Tobago, Panama, attraverso la serie firmware N97xFXXS7FUI5 e con a bordo la patch di sicurezza di ottobre 2021.

Il colosso di Seul ha rivelato che la patch risolve oltre 60 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. L’upgrade potrebbe includere anche miglioramenti della stabilità del dispositivo e correzioni di bug generali. Siete utenti dei Samsung Galaxy Note 10 o Note 10+? Potete verificare la disponibilità seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘. Il produttore sudcoreano potrebbe rilasciare questo aggiornamento software per la serie dei Samsung Galaxy Note 10 in più mercati nelle prossime settimane.

Non appena disponibile l’aggiornamento, procedete all’installazione solo dopo esservi assicurati che la percentuale di carica residua sia superiore al 50%, ed avendo anche effettuato un backup dei dati più importanti (non si può mai sapere, meglio premunirsi in questi casi). Ci teniamo a precisare che l’aggiornamento non cancellerà quanto salvato in memoria, ma che potrebbe nascere l’esigenza di un ripristino ai dati di fabbrica del device per qualsiasi motivo (procedimento che cancella tutto quanto c’è a bordo in quel momento), cosa che, a quel punto, richiederebbe la disponibilità di una copia di backup (se non si intende perdere i propri dati). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.