Emergono in queste ore alcune informazioni interessanti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy che avrà modo di installare l’aggiornamento di ottobre. Come avviene ogni mese, infatti, il produttore asiatico ha reso pubblico il bollettino, utile per prepararsi al pacchetto software che, in verità, è già stato distribuito su alcune unità disponibili sul mercato. Dunque, dopo aver fatto il punto della situazione in mattinata a proposito di Android 12, tramite altro articolo, proviamo a capire cosa avverrà nelle prossime settimane.

Ben 32 problemi risolti per i Samsung Galaxy con aggiornamento di ottobre

Secondo le informazioni riportate da SamMobile, abbiamo almeno 32 problemi che verranno risolti attraverso la distribuzione dell’aggiornamento di ottobre sui Samsung Galaxy. In generale, va detto, le vulnerabilità archiviate pare siano poco meno di 70, aggiungendo al bollettino anche quelle più generiche che sono state gestite in modo diretto da Google. Detto questo, il pacchetto software in questione è ormai noto anche dal punto di vista più pratico in giro per il mondo.

Già, perché la patch incentrata sulla sicurezza, nel mese di ottobre 2021, è già stata rilasciata a bordo di svariati smartphone di questo produttore. Vedere per credere il caso dei vari Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy A50, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Tab Active 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Fold 3.

Vedremo nei prossimi giorni come verrà ampliata la lista e se ci saranno colpi di scena. Sia per quanto riguarda i Samsung Galaxy che potranno toccare con mano l’aggiornamento di ottobre, sia a proposito delle eventuali funzioni extra che verranno incluse nel nuovo upgrade. Massima attenzione, dunque, in attesa di saperne di più.