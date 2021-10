Un fulmine a ciel sereno per il Napoli e per mister Luciano Spalletti l’infortunio di Adam Ounas. L’attaccante franco-algerino sabato scorso, durante la rifinitura prima di partire per la trasferta di Firenze, si era fermato avendo avvertito un fastidio alla gamba mentre calciava. Il numero 33 azzurro si è poi sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione al retto femorale della gamba destra. Il calciatore era stato convocato dalla Nazionale algerina, ma, a causa del serio infortunio, resterà ai box a Castel Volturno per almeno 3-4 settimane. Questo è ciò che ha riferito il ‘Corriere del Mezzogiorno’ nell’edizione giornaliera.

Insomma, si tratta di una vera e propria tegola per il tecnico toscano, che dovrà fare a meno dell’esterno talentuoso in vista dei prossimi match di campionato contro Torino e Roma e probabilmente anche contro il Bologna. Una risorsa in meno per mister Spalletti, ma non bisogna perdersi d’animo perché il Napoli potrà contare di nuovo su Dries Mertens. Tra l’altro l’attaccante belga ha già messo alcuni minuti nelle gambe verso la fine del match di domenica scorsa contro la Fiorentina. Inoltre, il numero 14 potrà approfittare per allenarsi e far crescere la sua condizione in questa settimana di pausa per le Nazionali.

Conosciamo molto bene il ‘folletto’ azzurro e sappiamo che è un ragazzo che vuole dimostrare di essere un calciatore ancora importante e duttile per questo Napoli, che sta andando a gonfie vele e che ad oggi occupa la vetta della classifica di Serie A a quota 21 punti (7 vittorie su 7). Contro il Torino, prossimo match in programma al Maradona domenica 17 ottobre, Mertens vorrà scendere in campo e trovarsi in forma per cercare di segnare il suo primo gol della nuova stagione. Nel frattempo, la speranza è che Ounas si riposi e che lavori per recuperare al meglio.