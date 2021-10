Abbiamo già parlato in questi ultimi giorni del nuovo e tanto atteso Apple Watch Series 7. Dalla pubblicazione inedita di immagini dal vivo si è poi discusso anche del suo possibile arrivo a breve sul mercato, e così effettivamente è stato. Infatti, il colosso di Cupertino ha affermato che il wearable, il cui annuncio si è tenuto lo scorso mese di settembre insieme ai nuovi iPhone 13, iPad mini 6 e iPad di 9a generazione, si potrà preordinare da venerdì 8 ottobre con disponibilità a partire da venerdì 15 ottobre. Il dispositivo sfoggerà un design che somiglia molto alle linee degli orologi attuali, con bordi arrotondati e con la corona digitale posta sul lato destro. Dunque, il nuovo smartwatch non presenterà un design squadrato, come si era supposto mesi fa.

Il nuovo Apple Watch Series 7, rispetto al predecessore Series 6, presenta una cassa le cui dimensioni sono lievemente più ampie (sarà disponibile nei formati da 41mm e 45mm). Inoltre, la tecnologia dello schermo Retina Display ha ricevuto un miglioramento: infatti, oltre ad essere più largo del 20% circa, sfoggia anche una luminosità perfezionata del 70% in modalità Always On. Quanto alle cornici, che delimitano il dispositivo, adesso misurano 1,7mm. Grazie alle dimensioni più ampie, sarà possibile visualizzare il 50% di testo in più, ricevere e potenziare nei migliori dei modi i nuovi quadranti e le funzionalità di watchOS 8, come ad esempio la tastiera QWERTY dotata di supporto all’input attraverso lo swipe.

Rispetto al Series 6, il cristallo anteriore che protegge lo schermo del nuovo Apple Watch Series 7 risulta ancora più resistente, ovvero del 50% in più. Il wearable del brand statunitense è anche resistente all’acqua e polvere con certificazione IPX6. Quanto alle versioni offerte, oltre alle classiche in alluminio, titanio e acciaio, ci saranno anche Nike (in alluminio) ed Hermès. Una volta giunto sul mercato italiano, lo smartwatch avrà un prezzo che partirà da 439 euro per la versione in alluminio da 41mm.