Vediamo quanto costa produrre iPhone 13 Pro, come sicuramente vi sarete chiesti. Stando a quanto riportato da ‘techinsights.com‘, il teardown ha evidenziato che i chip A15 Bionic montati a bordo dei vari modelli di iPhone 13 sono uguali lato CPU, ma non per quanto riguarda la GPU (4 a bordo delle varianti standard e mini, 5 su quelle Pro e Pro Max).

La cosa era stata confermata anche da Apple: non sapevamo, però, che i chip inseriti presentassero lo stesso codice componente, vale a dire ‘APL1W07‘, come pure le stesse dimensioni (del 23% più grandi rispetto a quelle del chip A14 Bionic degli iPhone 12). Possibile che la mela morsicata abbia disattivato uno dei core della GPU per alcuni dei modelli, ovvero lo standard ed il mini (non un mistero, avendolo confermato anche l’azienda californiana all’indomani della presentazione dei nuovi melafonini). Un altro aspetto da considerare sono i costi di produzione dei nuovi iPhone 13: il modello Pro costa più del suo predecessore (570 contro 548,50 dollari), pur non subendo variazioni nel prezzo di listino. L’incremento potrebbe essere giustificato dal processore A15 Bionic, ed alle spese maggiorate dovute all’inclusione dello schermo ProMotion a 120Hz (per non parlare anche delle memorie differenti).

Parliamo di costi legati ai singoli componenti, e quindi al netto delle spese derivate dalle fasi di progettazione, distribuzione, etc. A parità di memorie, il Samsung Galaxy S21+ ha un costo di 1049 dollari, contro i 1099 dollari di iPhone 13 Pro (uno scarto di 50 dollari, che permettono al colosso di Seul di ottenere circa 10 dollari di più di quanto percepisce la mela morsicata per ogni dispositivo venduto). Buone notizie quindi per i proprietari degli iPhone 13, i cui costi di produzione rispetto all’anno scorso sono aumentati, pur restando il listino invariato (il prezzo del prodotto resta comunque molto alto, anche se per più di qualcuno vale la pena spendere quei soldi).