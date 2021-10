Oggi 5 ottobre sarà senz’altro il giorno del download Windows 11, la nuova versione del sistema operativo Microsoft attesa da mesi dopo la sua lunga fase beta. Sappiamo già che il rilascio dell’aggiornamento sarà di certo graduale nei prossimi mesi, con le notifiche dell’update agli utenti che arriveranno pure molto lentamente, Ad ogni modo, chi ha particolare fretta di testare tutte le novità della nuova esperienza software, ha ben 3 strade per “forzare” l’operazione con altrettanti strumenti messi a disposizione ufficialmente dall’azienda di Redmond.

Prima i giusti requisiti

Per quanto Microsoft abbia reso possibile il download Windows 11 a tutti coloro che posseggono una copia licenziata di Windows 10, il dispositivo sul quale l’aggiornamento dovrà essere installato dovrà soddisfare determinati requisiti tecnici, in riferimento al processore, la RAM, la memoria interna e molto altro ancora. Solo chi supererà la verifica con l’app Controllo integrità PC ufficiale potrà fare il grande passo in avanti.

3 strade per procedere al download Windows 11

La strada più semplice e immediata per procede al download Windows 11 è quella che passa attraverso l’assistente per l’installazione di Windows 11. Per procedere all’operazione non bisognerà fare altro che scaricare lo strumento ufficiale e lanciarlo. L’operazione sarà guidata in ogni singolo passo e non prenderà molto tempo.

La seconda possibile strada da intraprendere per il download Windows 11 è quella della creazione di supporti di installazione della nuova versione del sistema operativo. L’opzione è utile soprattutto quando si vuole eseguire eseguire una reinstallazione o un’installazione pulita di Windows 11 su un PC nuovo o usato e consente di realizzare un supporto USB o un DVD di avvio. Per andare in questa direzione, bisognerà utilizzare l’apposito tool.

L’ultima opzione possibile per il download è quella che riguarda l’immagine del disco (ISO) dell’aggiornamento. Di certo si tratta della soluzione dedicata agli utenti più esperti o almeno quelli che vogliono creare contestualmente un supporto di installazione di avvio (unità flash USB o DVD) oppure una macchina virtuale (file con estensione ISO) per installare l’ultimo OS disponibile. Ci si affiderà dunque ad un file ISO multi-edizione che utilizza il codice Product Key per sbloccare l’edizione corretta. Lo strumento utile per l’operazione sarà scaricabile da questo collegamento.