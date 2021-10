Potrebbe essere arrivato il momento per il produttore cinese di integrare una fotocamera periscopica a bordo del suo prossimo top di gamma OnePlus 10 Pro. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, l’OEM ha finora optato per un obiettivo tradizionale, includendo solo lo zoom ottico 3,3x del teleobiettivo da 8MP di OnePlus 9 Pro. OnePlus 10 Pro, invece, dovrebbe presentare una fotocamera con un sensore periscopico e zoom ottico 5x (una qualità davvero importante, che non passerà inosservata).

Non sono state divulgati altri dati circa il comparto fotografico di cui sarà dotato il prossimo top di gamma di casa OnePlus, ma almeno adesso sappiamo integrerà un teleobiettivo come quello del Samsung Galaxy S21 Ultra. La serie dei prossimi top di gamma di casa OnePlus sarà probabilmente presentata nel corso della prima parte del 2022, componendosi del modello standard, di questo Pro di cui vi abbiamo appena parlato e del OnePlus 10R. In tempi non sospetti, l’azienda cinese ha annunciato che la gamma in questione sarà equipaggiato con il nuovo sistema operativo nato dall’unione di OxygenOS e ColorOS.

La linea, però, non dovrebbe differire troppo, lato design, rispetto alla generazione attuale. Fa comunque piacere sapere che il prossimo OnePlus 10 Pro integrerà probabilmente una fotocamera posteriore dotata di un sensore periscopico con zoom ottico 5x, spingendosi oltre quelli che finora erano stati i limiti di questi prodotti (di gran lunga ottimi, anche se con qualche carenza rispetto ai competitors). Quanti di voi vorranno puntare sul OnePlus 10 Pro, magari incuriositi proprio dalla presenza nella fotocamera del sensore periscopico con zoom 5x (cosa che ricordiamo non essersi mai verificata nella storia del brand fino a questo momento)? Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.