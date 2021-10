E se NCIS 19×04 fosse l’ultimo episodio per lo storico personaggio di Leroy Jethro Gibbs? Sono in molti a temerlo dopo aver visto, sulla CBS negli Stati Uniti, l’episodio Road to Nowhere, in cui la trama del serial killer inseguito dalla squadra dell’NCIS è arrivata ad una svolta cruciale.

Attenzione Spoiler!

Il promo di NCIS 19×04 sembra suggerire una nuova missione per Gibbs, annunciata già dalla trama dell’episodio: “Gibbs e McGee si dirigono in Alaska mentre la squadra lavora a casa per scoprire la cospirazione che sta dietro il serial killer” è la sinossi del quarto episodio della nuova stagione, dal titolo Great Wide Open. Che si tratti di un modo per allontanare Gibbs per sempre da Washington?

Che NCIS 19×04 spingerà Gibbs oltre i confini statunitensi era già chiaro dal finale dell’episodio precedente, in cui il serial killer Lemere, rivelatosi un sicario di professione, ha intrapreso un lungo viaggio con Gibbs prima di uccidersi e lasciargli una pista importante da seguire: andare in Alaska per trovare una comunità di pescatori nel sud-ovest della penisola. In quella zona è in costruzione una miniera di rame da parte delle Sonova Industries, un enorme conglomerato internazionale che necessita di estrarre materiali per realizzare i suoi prodotti. Quattro delle vittime che Lemere ha ucciso dietro compenso stavano ostacolando il raggiungimento degli obiettivi da parte della Sonova, mentre le altre servivano a confondere le acque. Inoltre la CEO dell’azienda Sonia Eberhart è scappata proprio in Alaska appena dopo essere stata interrogata dall’NCIS. Nel finale del terzo episodio Gibbs ha chiamato McGee per annunciargli che entrambi l’avrebbero seguita, non prima di una visita speciale: Gibbs si è recato al cimitero per meditare sulle tombe della sua defunta prima moglie e della loro figlia.

NCIS 19×04 racconterà appunto la missione di Gibbs e McGee in Alaska, ma l’escalation della storyline, unita all’atmosfera lugubre del cimitero (come fosse un ultimo saluto), sembrano aprire la strada ad un potenziale ultimo episodio per il personaggio interpretato da Mark Harmon. Quella dell’Alaska potrebbe rivelarsi la strategia narrativa utile ad allontanare (per sempre o solo temporaneamente, resta da capire) l’ex capo dell’NCIS da Washington e dalla squadra, dopo le vicissitudini professionali della passata stagione: questo escamotage permetterebbe all’attore e produttore Mark Harmon di ridurre la sua presenza sul set, desiderio che pare abbia espresso più volte e su cui si è tanto vociferato quest’estate, arrivando addirittura a parlare di una potenziale stagione con una sua presenza soltanto part-time.

Ecco il promo di NCIS 19×04, in onda l’11 ottobre su CBS. In Italia la programmazione è ad un passo dal finale della stagione 18, in onda su Rai2.